Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar maaş alıyor soruları gündeme geliyor. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştiri ve soruları yanıtlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar maaş alıyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar maaş alıyor?

TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşların 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar maaş alıyor? soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar maaş alıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar maaş alıyor? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ilişkin sorulara "2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır" cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANI MAAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sık sık konuşması kesilen Oktay gergin geçen bir konuşma sürecinin ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Oktay, vekillerden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ilişkin soruya şu yanıtı verdi;

"Cumhurbaşkanımızın maaşına bağlı olarak önceki cumhurbaşkanları, Meclis başkanları, emekli milletvekillerinin ödenekleri belirlenmekteyken 7417 sayılı Kanun'la emekli Meclis başkanları ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilişkisi kesildiği tarihten itibaren 2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Türk Telekom ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç kimsenin şeref ve onurunu siyasi, politik polemik oluşturmak üzere yaptığınız bir itibar suikastına kurban edemezsiniz. Dediğim gibi, her yerde, bulunduğum her yerde aldığım kararlar hukukun ve yasaların denetimine açıktır ve her şekilde kontrol edilebilir" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Yılı bütçesi kabul edildi. Genel Kurul'da, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların bütçe görüşmeleri tamamlanmış oldu. Genel Kurul'da maddelerin görüşmelerine başlandı. Hükümet adına dünkü oturuma Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.