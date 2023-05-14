Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim açıklaması nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim konuşması DİNLE!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim konuşması araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim konuşması dinle!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim konuşması araştırılıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim konuşması!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy sayımı devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM PAYLAŞIMI!