Cumhurbaşkanı Erdoğan miting canlı İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mitingi İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesinde Hatay'da düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, 1. tur seçimleri sonrası depremzedelere yönelik sosyal medyada yapılan hakaretlere de değindi. Hatay'da Defne hastanesinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan miting canlı İZLE! Araştırmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mitingi İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting canlı izlemek isteyenler, haberimiz içerisinde yer almakta olan kısımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mitingini ve Hatay'da Defne hastanesinin açılışını canlı olarak izleyebilir.

"DEFNE'DE ERDOĞAN'A VERİLEN OY YÜZDE 8,5"

Az sonra Defne Hastanesinin açılışını yapacağız. Biz Covid döneminde Atatürk Havalimanı'nda üç ayda 1006 Murat Dilmener Hastanesini yaptık. Aynısını Anadolu Yakası'nda yaptık. Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5. Peki Bay Bay Kemal'e verilen 90,5. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bensem, orada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik. Talimatı verdim. Ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hatay'da toplam 650 bin görevli ve gönüllümüz deprem bölgesinde canla başla hizmet etti. Atılan her adımı, yapılan her işi bizzat takip ettik. Arkadaşlarımız şov peşinde koşmadılar, buralara poz vermeye gelmediler. Sadece Hakk'ın ve halkın rızasını gözeterek gece gündüz koşturdular.