Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanına helikopter ile geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingine katılmak üzere helikopterle alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanına helikopter ile geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingine katılmak üzere helikopterle alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter bir süre kalabalık üzerinde tur attıktan sonra miting alanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan 'Büyük Filistin Mitingi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Mitingin başlamasına dakikalar kala helikopter ile miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana inmeden önce bir süre havadan kalabalığa baktı. Erdoğan'ı taşıyan helikopter bir süre kalabalık üzerinde tur attıktan sonra miting alanına iniş yaptı.