14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala partilerin halk ile buluştuğu mitingler vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 27 Nisan günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı beklenen Mersin mitinginin yapılmaması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin mitingine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin mitingi iptal mi edildi? soruları aratıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin mitingine neden katılmadı? araştırması vatandaşlar tarafından yapılıyor. 2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber siyasi isimlerin miting yoğunluğu da arttı. Bugün gerçekleşmesi beklenen Mersin mitinginin iptal olmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin mitingine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin mitingi iptal mi edildi? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERSİN MİTİNGİNE NEDEN KATILMADI?

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanması nedeniyle dünkü programlarını iptal edip evde istirahata geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları da iptal oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Yarın (27 Nisan Perşembe) yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır." dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kandemir, "Yarın (27 Nisan Perşembe) yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.