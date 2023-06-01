Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan mal varlığı ne kadar? Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mal varlığı ne kadar? sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Arama motorlarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan mal varlığı ne kadar? Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? soruları aratılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAL VARLIĞI NE KADAR?

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; Erdoğan'ın banka hesaplarındaki miktarlar, Rize'deki arsası, Üsküdar'daki 2 evi ve Mustafa Erdoğan'a olan borcu yer aldı.

Resmi Gazete'de ise cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Listeye göre, Erdoğan'ın mal bildirimi şu şekilde:

Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (maliyeti 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

Nezdinde: 30 bin TL

Borç-alacak bilgileri: