Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT hakkında ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGBT açıklaması!

Erdoğan'ın LGBT açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya ziyareti dönüşünde gazetecilerin başörtüsü tartışmalarına ilişkin sorularına verdiği yanıtta LGBT tepkisinde bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT hakkında ne dedi? Erdoğan'ın LGBT açıklaması haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LGBT HAKKINDA NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik olarak çağrıda bulunduğu anayasa değişikliği konusunda yöneltilen "Başörtüsüyle ilgili hemen karar verip bir hamle yaptınız ve Anayasa değişikliği teklifini getirdiniz. Ancak aile yapısıyla ve ailenin korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili bir hazırlık var mıydı? Onun kararını hemen mi verdiniz?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim."