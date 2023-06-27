Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajında ne dedi?

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURBAN BAYRAMI MESAJINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Mübarek Kurban Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadeti ile paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır.

"İNŞA VE İHYA FAALİYETLERİMİZ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.