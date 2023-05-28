Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşması CANLI İZLE! Erdoğan Külliye konuşması ne zaman, saat kaçta? konuları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşması CANLI İZLE! Erdoğan Külliye konuşması ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşması CANLI İZLE! Erdoğan Külliye konuşması ne zaman, saat kaçta?

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2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşması CANLI İZLE! Erdoğan Külliye konuşması ne zaman, saat kaçta? konuları sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşması CANLI İZLE! Erdoğan Külliye konuşması ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşması CANLI İZLE! Erdoğan Külliye konuşması ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜLLİYE KONUŞMASI NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye konuşmasını saat kaçta gerçekleştirecek henüz bilinmiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜLLİYE KONUŞMASI CANLI İZLE!

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca bugün saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.