İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabet'in cenaze törenine katılacak mı ve Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, nasıl olacak merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabet'in cenazesine katılacak mı? Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, nasıl olacak?

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılacak mı ve Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, nasıl olacak gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman, nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZESİNE KATILACAK MI?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin vefatının ardından cenaze programı da kısa süre içerisinde netleşti. Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Kraliçe'nin ölümünün ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretlerini ise cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kraliçe için Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NASIL OLACAK?

Kraliçe'nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı'nda Westminster Hall'da iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor. Kraliçe'nin cenazesi ise Westminster Hall'de 4 gün boyunca sergilenecek.

Ölümünün 9. gününde ise Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defin işlemi gerçekleştirilecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oturan Prens Charles'ın boşa çıkan Galler Prensi unvanının ise onun büyük oğlu Prens William'a geçmesi bekleniyor.

İngiltere milli marşında yer alan "Kraliçe" ifadeleri "Kral" olarak değiştirilecek. Ülke Kraliçe'nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

Kraliçe'nin cenazesine dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve başbakanların dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişilik bir protokolün katılması beklenirken, tören tüm dünyaya Londra'dan canlı olarak yayınlanacak.

NEDEN KRALİYET AİLESİNDE ÖLÜM HABERİ VE CENAZE HAZIRLIKLARI İÇİN KOD İFADE KULLANILIYOR?

"Londra Köprüsü yıkıldı" kodunun ortaya çıkışı Kral VI George'a dayanıyor. Kraliyet üyelerinin vefatı üzerine, ölümler bir "kod ifade" ile duyuruluyor. Örneğin, 1952 yılında Kral VI George'un ölümü için "Hyde Park Corner" ifadesi kullanıldı. 20. yy sonlarında Kraliyet ailesi üyeleri için kod ifadeler gündeme geldi ve bu kapsamda ülkedeki köprüler kullanılmaya başlandı.