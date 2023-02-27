Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti
ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel