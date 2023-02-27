Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman Gölbaşı Genel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title