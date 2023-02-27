Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti Genel Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman Gölbaşı Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.