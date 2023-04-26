14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala partilerin halk ile buluştuğu mitingler vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 26 Nisan günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı beklenen Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitinglerinin yapılmaması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitingine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitingi iptal mi edildi? soruları aratıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitingine neden katılmadı? araştırması vatandaşlar tarafından yapılıyor. 2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber siyasi isimlerin miting yoğunluğu da arttı. Bugün gerçekleşmesi beklenen Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitinglerinin iptal olmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitingine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale, Yozgat, Sivas mitingi iptal mi edildi? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRIKKALE, YOZGAT VE SİVAS MİTİNGİNE NEDEN KATILMADI?

Dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Bugünkü programlarına katılamayacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.