Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı. Merak edilenler arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir TEKNOFEST'e gidecek mi? Erdoğan bugün Teknofest'e katılacak mı? soruları yer aldı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'i ilk günde binlerce kişi ziyaret etti. İstanbul ve Ankara'nın ardından bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluştu. Arama motorlarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir TEKNOFEST'e gidecek mi? Erdoğan bugün Teknofest'e katılacak mı? soruları araştırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR TEKNOFEST'E GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Teknofest'e katılacak.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeteneklerini önemli ölçüde artıracak aktif elektronik taramalı radar MURAD'ın platforma entegrasyonu tamamlandı, uçuşa gün sayıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN ve BAYKAR tarafından bu konuda yürütülen iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

"Az sayıda ülkenin geliştirdiği, İHA'larımıza yetenek olarak önemli katma değer sağlayan bir ürünümüz. MURAD ismini verdik. Bu radarımızı AKINCI TİHA'ya entegre etmiş durumdayız. Yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve havadaki denemelerini birlikte yaşayacağız. Bu radar çoklu hedef takibi yapabilen, uzun menzilde hedef ayrıştırabilen, deniz modlarından hareketli hedef takibine, SAR/ISAR modlarından değişik bir takım özelliklere İHA'ların havadaki farkındalığında fark yaratacak bir ürün. İçinde binlerce elektronik kompenentin olduğu, tamamen yerli tasarım ve üretim bir sistem. Uçuş için gün saydığımızı söyleyebilirim."