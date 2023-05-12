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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde yürüyen merdivenlerin çalışmamasından dolayı merdivenleri yürüyerek çıkan 84 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde yürüyen merdivenlerin çalışmamasından dolayı merdivenleri yürüyerek çıkan 84 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Bayraktar İstanbul Genel Haberler

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