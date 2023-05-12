Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde yürüyen merdivenlerin çalışmamasından dolayı merdivenleri yürüyerek çıkan 84 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merdivenleri yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde yürüyen merdivenlerin çalışmamasından dolayı merdivenleri yürüyerek çıkan 84 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel