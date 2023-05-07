İstanbul mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki kalabalığı görünce mest oldu. Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldığı merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi'ne katılım sayısı kaç?

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İstanbul mitinginde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştiriyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne gelenler, alanı tıka basa doldurdu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi'ne katılım sayısı kaç?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ'NE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı'na gelenler, alanı hıncahınç doldurdu. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitinge katılanların sayısını açıklayan Erdoğan, " 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin." dedi.