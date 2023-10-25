İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha tepkisini ortaya koydu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e gidecek mi? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e gidecek mi? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından merak konusu oldu. Erdoğan yaptığı açıklamaların ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte olan soruları da yanıtladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüşecek mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL'E GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e sert sözlerle yüklenerek "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik." Dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaşattığı zulmü lanetleyen Erdoğan şunları söyledi: "Filistin davamıza sahip çıkacağız. 7 Ekim'den bu yana krizin daha da büyümemesi için elimizden geleni yaptık yapıyoruz. 8 uçak dolusu tıbbi yardım gönderdik.