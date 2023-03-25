Yıllardır devam eden diploma tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için aday olmasıyla yeniden gündeme geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesini paylaşarak iddialara noktayı koydu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesi var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan diploması var mı, hangi üniversiteden var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Altun, Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesi var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan diploması var mı, hangi üniversiteden var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜNİVERSİTE MEZUNİYET BELGESİ VAR MI?

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.