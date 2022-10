Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, "Türkiye Yüzyılı'' vizyon belgesi bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı açıklaması nedir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi ve Türkiye Yüzyılı açıklaması nedir soruları gündeme geliyor. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi nedir, neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı açıklaması nedir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı açıklaması nedir? Türkiye Yüzyılı programı canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜRKİYE YÜZYILI AÇIKLAMASI NEDİR?

Toplantı dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ikinci filminde, 1200'ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer verildi.

Görüntülerde, "Son 20 yılda çok makas eskittik. Yapılan her yolda, açılan her fabrikada, kurulan her hastanede. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunu büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da videoya ilişkin paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti, ülkemizin yeni kazanımlara kavuşacağı Türkiye Yüzyılı'nda daha da derinleşecek, daha büyük kalkınma hamleleriyle milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI NEDİR?

Dev program öncesinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin içeriğinde neler olduğu da merak ediliyordu. Bu sorunun bir kısmı yanıt buldu. Buna göre muhalif gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birliktelik çağrısı yapılacak. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre vizyon belgesinde, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" ifadeleri yer alıyor.

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

Bununla birlikte, Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayacaktır.