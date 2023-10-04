Cumhurbaşkanı hasta mı sorusu gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AK Parti grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi. Erdoğan'ın rahatsızlığı nedir sorusu gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AK Parti grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve görüşme kararı alınmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı sebebiyle İspanya ziyareti iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve görüşme yapılacaktı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan bugün, grup toplantısının ardından İspanya'ya gidecekti. Ancak Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu nedenle programlarının iptal edildiği öğrenildi.

KRİTİK ZİRVEDE KARABAĞ ELE ALINACAK

Erdoğan, Dağlık Karabağ krizinin ele alınacağı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacaktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.