Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrolün çıkarıldığı saha böyle görüntülendi

ADANA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı. Petrolün bulunduğu ' Çukurova 1 ve Çukurova 2 sahası daha önce arama yapan yabancı şirket tarafından 'petrol yok' denilerek kapatılmıştı.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dünkü kabine toplantısı sonrası açıklandı. Haber bölge halkında büyük sevinç yaşattı. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Çukurova Adana Genel Haberler

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