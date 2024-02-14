Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinden ilk görüntüler! Erdoğan Mısır'a gitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahatini eşi Emine Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi. Mısır ziyaretinden ilk görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MISIR ZİYARETİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!