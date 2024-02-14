Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinden ilk görüntüler! Erdoğan Mısır'a gitti mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ı ziyaret ettiği iddiaları gündemde. Erdoğan'ın Mısır ziyaretine dair görüntüler ortaya çıktı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Erdoğan'ın Mısır'a gidip gitmediği merak konusu olmuştu. Peki, Erdoğan Mısır'a ulaştı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahatini eşi Emine Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi. Mısır ziyaretinden ilk görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.