Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Listede Erdoğan'ın borçlu oldu isim dikkat çekti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime 5 milyon TL borcu var? Erdoğan'ın borçlu olduğu Mustafa Erdoğan kim?

Erdoğan'ın borçlu olduğu Mustafa Erdoğan kim? Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Listede Erdoğan'ın borçlu oldu isim dikkat çekti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime 5 milyon TL borcu var? Erdoğan'ın borçlu olduğu Mustafa Erdoğan kim? Detaylar...

ERDOĞAN'IN BORÇLU OLDUĞU KİM?

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel mal varlığı da açıklandı. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.

5 MİLYON TL BORCU VAR

Erdoğan'ın banka hesaplarındaki para miktarları ve taşınmaz mal varlıklarının yer aldığı listede, en dikkat çeken detay ise 5 milyon liralık borcu oldu. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.

İşte Resmi Gazete'deki o bölüm: