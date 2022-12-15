Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu davası hakkında ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası hakkında açıklama yaptı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili ne dedi, açıklaması var mı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ne dedi, açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu davası hakkında ne dedi? Detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu davası ile ilgili ne dedi, açıklaması var mı? Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ne dedi, açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu davası hakkında ne dedi? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMAMOĞLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamdan beri kamuoyunda geniş yankı uyandıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı.

AK PARTİ'DEN İMAMOĞLU DAVASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti'den İmamoğlu'na verilen hapis cezasına yönelik ilk resmi açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Çelik konu hakkında şunları söyledi:

"Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz! Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

"LİNÇ KAMPANYASINA ASLA GEÇİT VERMEYİZ"

Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

"MİLLET İRADESİNDEN BAŞKA GÜÇ TANIMAYAN PARTİYİZ"

Yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6'lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz… Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"