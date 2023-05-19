Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan ittifak yapacak mı? Erdoğan ile Sinan Oğan ile görüşme yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan görüşecek mi merak ediliyor. 2023 seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek mi gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan görüşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan ittifak yapacak mı?

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek mi merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüp görüşmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan ittifak yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan görüşecek mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SİNAN OĞAN İTTİFAK YAPACAK MI?

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki soruya yanıt verdi. Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" dedi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda Erdoğan'a ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. Erdoğan bu soruya "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" yanıtını verdi.

"RAKİBİM BİZE KARŞI 15 SEÇİME KATILDI, HER SEFERİNDE KAYBETTİ"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler ve 2. tur hakkında konuşan Erdoğan,"Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. Ve insanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SİNAN OĞAN GÖRÜŞECEK Mİ?

28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına dikkat çeken Erdoğan "Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadelemizde yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren bir kapı açabileceğimizi düşündük" dedi.

Türkiye'nin kuzey Suriye'deki varlığını sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan, "900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemiz üzerinde sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadeledir. Tek sebep bu" ifadelerini kullandı.