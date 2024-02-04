Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreni sonrası hastaları ziyaret ettiHATAY Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreni sonrası hastaları ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreni sonrası hastaları ziyaret etti
HATAY Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreni sonrası hastaları ziyaret etti.