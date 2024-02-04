Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyenin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede, Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi alındı ve aileye destek sözü verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü
GAZİANTEP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü.