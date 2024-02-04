Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyenin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesiyle bir araya geldi. Yıldız'ın durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, aileye destek sözü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü.