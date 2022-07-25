Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda canlı yayında? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi kanalda açıklama yapıyor?

Recep Tayyip Erdoğan hangi kanalda canlı yayında? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam bir televizyon kanalında halka açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınını merak eden vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda canlı yayında? merak etti. Peki, Recep Tayyip Erdoğan hangi kanalda canlı yayında? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede konuşuyor? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ KANALDA CANLI YAYINDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 21:00'de TRT 1'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bu akşam 21.00'de TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayını Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz."