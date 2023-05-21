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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teGAZİANTEP Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

GAZİANTEP Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Gaziantep'e geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Hastanesi Gaziantep Hatay Genel Haberler

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