Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teGAZİANTEP Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Gaziantep'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
GAZİANTEP Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Gaziantep'e geldi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel