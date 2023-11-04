Cumhurbaşkanı Erdoğan Ford Otosan açılışında: Geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Ford Otosan'ın Yeniköy fabrikasının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç karşıladı. Fabrikadan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın hayırlı olmasını diliyorum. Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan bu tesis, öncü özellikleriyle geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor. " dedi.

Ford Otosan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Yeniköy fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılırken, Erdoğan'ı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç karşıladı. Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikadan övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın hayırlı olmasını diliyorum. Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan bu tesis, öncü özellikleriyle geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor. Hem içten yanmalı hem elektrikli araç üretimiyle öne çıkıyor.

"ÜRETİMDE SÖZ SAHİBİ OLMAMIZI SAĞLAYAN YATIRIMLARA ÖNEM VERİYORUZ"

Ford Otosan'a da her zaman sahip çıktık. Bugüne kadar yerli-yabancı sermaye ayrımı yapmadık. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde her adımı destekledik. 2 milyar euroluk yatırım planı adım adım hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Geçen yıl toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğunu sürdüren Ford Otosan'ı ayrıca tebrik ediyorum. Üretimde 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmemiz doğru istikamette olduğumuzu gösteriyor. Otomotiv ihracatımız geçen yıl 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi. Bunu korumakta kararlıyız. Üretimde söz sahibi olmamızı sağlayan yatırımlara önem veriyoruz.

"FORD'A DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa, 2 milyonu Amerika olmak üzere 14 milyon elektrikli araç satışı yapıldı. Biz de TOGG'un yarattığı ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli otomobil piyasasına sahip olmayı planlıyoruz. Avrupa'nın batarya üretim üssü olmakta kararlıyız. Ford Otosan'ın yaptığı hamleleri takdirle takip ediyoruz. İlk elektrikli ticari aracın devamının geleceğine inanıyorum. Ford'un elektrikli araç ve batarya üretimini yakından takip etmeyi, her konuda destek vermeyi sürdüreceğiz. Gelişime adapte olamayan firmaların bir süre sonra hayatta kalmakta zorlanacakları açıktır. Ford, önümüzdeki asırda da sektördeki liderliğini sürdürmek istediğini bir kez daha ispatlıyor. Bu güzel fabrikanın hayata geçmesinde katkıda bulunan herkesi tekrar tebrik ediyorum.

"ÜLKEMİZİ KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE ANAHTAR HALİNE GETİRDİK"

Küresel ekonomi büyük krizlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Pandeminin etkilerinden kurtulmamışken Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Pek çok ülkede enflasyon son 60-70 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Biz de bunlardan etkileniyoruz. Bunun yanında asrın felaketinde kayıplar yaşadık, şehirlerimiz zarar gördü. Türkiye Yüzyılı vizyonu altında belirlediğimiz amaçlardan vazgeçmedik. 100 milyar dolarlık ek finansman ihtiyacı ortaya çıktı. Küresel gündemi meşgul eden krizlerin hemen hepsi ülkemizin bulunduğu bölgede yaşanıyor. Tüm krizlerin ilk muhattapları arasında yer alıyoruz. En büyük başarımız şimdiye kadar ülkemizi sıcak çatışmanın tarafı yapmamak olmuştur. Uyguladığımız dengeli, ilkeli, soğukkanlı tavırla ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar haline getirdik.

"İŞSİZLİĞİ YÜZDE 7,5 SEVİYESİNE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ekonomiyi asla geri plana atmadık. Yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ile ülkemizi ileriye taşımak için politikalarımızı uyguluyoruz. İş dünyamıza mümkün olan en geniş yelpazede önem verdik. Ücretliler ve emekliler başta olmak üzere düşük gelirli kesimin hep yanında yer aldık. 14-28 Mayıs seçimleri bir diğer dönüm noktası olmuştur. Rekor katılımla adeta milli irade şovuna çevirdiğimiz seçimler Türk demokrasisinin gücünü ortaya koymuştur. Türkiye Yüzyılı için yola koyulduk. Ekonomiye dair yol haritamızı kısa sürede uygulamaya koyduk. Yıllık planımızı ve 12. Kalkınma Planımızı kamuoyuna sunduk. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ekonomide bize rehberlik edecek kalkınma planımızda yüzde 5'lik büyüme hedefliyoruz. Yılda yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak işsizliği yüzde 7,5 seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz. Hiçbir hedefimiz afaki değildir. Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını sürdürecektir.

"HER FIRTINA SİZE EŞSİZ TECRÜBELER KAZANDIRIR"

Geride bıraktığınız her fırtına size eşsiz tecrübeler de kazandırır. Biz artık bu tecrübeye sahibiz. Fırsatları artık çok daha erken görebiliyoruz. Yatırımcılarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize verdiğimiz desteği hep bu anlayışla sürdürüyoruz. Ford Otosan fabrikasının ülkemize, milletimize, grubunuza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Tüm emekçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni yatırımların heyecanını paylaşmak üzere tekrar bir araya gelme dileğiyle sizleri selamlıyorum."