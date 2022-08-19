Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğu gibi yine dünyanın en gözde şehri haline getirene kadar durmayacağız" Genel Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğu gibi yine dünyanın en gözde şehri haline getirene kadar durmayacağız" İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fatih'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğu gibi yine dünyanın en gözde şehri haline getirene kadar durmayacağız" İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Fatih Genel Haberler

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