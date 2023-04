- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon faizle birlikte düşecek"

"Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözeceğiz"

"Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilirken 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik"

"7'li masa Karadeniz gazı için hani nerede? diyordu. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Görmediniz mi? Bunların gözü var görmez, kulakları var duymaz"

"Bugüne kadar 3.3 Milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik"

"Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidar da olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz"

"Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayız. Açgözlülük yapanın peşine düşeriz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözeceğiz. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel atma töreninde konuştu. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Ayasofya da kıldığını ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibate açıldığını söyledi. Dün Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyuncu mutfak ve ocakların ücretsiz olacağın hatırlattı.

İftarı Filyos'ta yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 7'li masa Karadeniz gazı için 'hani nerede' diyordu. Bebecan diye birisi var. 'Hani nerede' diyordu. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna denizin altına doğalgaz boruları yerleştirdik. Bunu görmediniz mi? Ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz kalpleri var mühürlü. Biz bunlara nasıl oldu da bu makamları teslim ettik. İstifa ederken geldi bizlere neler neler söyledi diğeri veda konuşması yaparken neler neler söyledi. Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları gençler çok çalışacağız durmak yok" dedi.

Yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının tesliminin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Bizim gündemimizde de bu ülkeye ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri sürekli 'millet kuru soğan alamıyor. Siz yol açılışı gemi açılışı yapıyorsunuz' diyor. Milletimizin günlük hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir. Onlar bugünün işi değil. Küresel krizlerin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımızı tedbirlerle bu etkileri en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu sıkıntıları kökten çözmek peşindeyiz. Ülkemizi ve milletimiz bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu eser ve hizmetlerden geçiyor. Biz İHA SİHA derken TCG Anadolu KIZIL ELMA derken sadece savunma sanayi ürünlerinde bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir. Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayran hayran izlemek zorunda bırakıldık. Bir toplu iğne bile üretemiyordu bu ülke. Sadece kullanıcı olarak sürecin içinde yer almamız çoğu zaman sınırlandırıldı. Bu ürünlerle beraber dünyada teknolojide ne oldu söz sahibi olduk. Artık teknoloji de bile söz sahibi olduk. Togg üretimini yetiştiremiyoruz. Devasa hastanelerimiz var mı. Çam Sakura, Murat Dilmener var mı? Ok meydanı SSK hastanesinin hali neydi. Bay say Kemal Ahh ah. Savaş Ay hayatta olsaydı. O hastanelerin hali neydi. O hastanelerde ölüyorsa vatandaşımız orada rehin olarak kalıyordu. Sen önce bunların hesabını ver. Önce hastanelerde senin döneminde rehin olarak kalanların hesabını ver senin gidecek yerin yok. Benim vatandaşım o hastanede ölüp de rehine kalanların varislerin bunun hesabını ağır sorması lazım" diye konuştu.

"Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilirken 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik"

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilirken 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik. Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerinde kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolu ülkemizi büyütmek, üretim ve istihdamı artırmaktan geçtiğini unutmamalıyız" dedi.

"Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek"

Enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonunun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün yükselmesinde fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlara verdiğimiz açık talimat var. Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözeceğiz. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023