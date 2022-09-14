İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mı merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama geldi!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından, cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı, katılmayacak mı soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK MI?

Kraliçe'nin ölümü sonrasında taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Programım el verirse mutlaka törene gitmeyi istiyorum" demişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

PEŞ PEŞE YOĞUN ZİYARETLER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gidecek. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler için de 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.