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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ettiANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Genel Haberler

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