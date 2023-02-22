Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti Genel Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ettiANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Recep Tayyip Erdoğan Ankara Genel Haberler

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