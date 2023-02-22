Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ettiANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yaralanan vatandaşları Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel