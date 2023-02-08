Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti mi ve deprem bölgesinde son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.7 ve 7.6'lık iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti mi? Deprem bölgesinde son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti mi ve deprem bölgesinde son durum nedir soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ki "Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" sözlerinin ardından bugün depremlerin merkez üsttü olan Kahramanmaraş'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti mi? Deprem bölgesinde son durum nedir? sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti mi? Deprem bölgesinde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.7 ve 7.6'lık iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, stadyuma kurulan çadır kenti ziyaret ederek bakanlardan son bilgileri alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ki "Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" sözlerinin ardından bugün depremlerin merkez üsttü olan Kahramanmaraş'a gitti.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş'ta Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kente gitti. Burada son duruma ilişkin bakanlardan bilgi alan Erdoğan, incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Pazarcık'ta ve Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor. Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.