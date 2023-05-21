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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettiHATAY Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastaneyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

HATAY Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastaneyi ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Hastanesi Defne Genel Haberler

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