Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettiHATAY Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastaneyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
HATAY Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastaneyi ziyaret etti.
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel