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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi?

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Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpekleri konusunda önemli bir talimat verdi. Erdoğan'ın bu talimatı, sokak hayvanlarına yönelik politikalara yeni bir yön kazandırabilir. Talimatın detayları ve bu konuda atılacak adımlar merak konusu oldu.

AK Parti'nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısına başıboş sokak köpekleri damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri paylaştı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı. Peki, Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ NE TALİMAT VERDİ?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uyutma' konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler'in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dediği öğrenildi. Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Başıboş köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi?

KİM KARAR VERECEK?

"Ötenaziye kim karar verecek?" sorusu üzerine Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi?

SOKAK HAYVANLARININ UYUTULMASI NE DEMEK?

Sokak köpeklerinin uyutulması, barınaklarda belirli bir süre boyunca sahiplendirilmeyen sokak köpeklerinin, veteriner hekimler tarafından enjeksiyon yoluyla acısız bir şekilde hayatlarına son verilmesi işlemidir. Bu yöntem, genellikle ötenazi olarak da adlandırılır. İşlem, köpeklere acı çektirmeden yapılır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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