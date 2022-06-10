Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a birincilik ödülü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a birincilik ödülü

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda dron kategorisinde birincilik kazanan İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a ödülünü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda dron kategorisinde birincilik kazanan İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a ödülünü verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde, şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen fotoğraf yarışmasında, dron kategorisinde 'Yenilikçi Fotoğraf Dalında' İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Coşkun birinciliğe layık görüldü. Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı en iyi açıdan görüntüleyen İHA muhabiri Coşkun, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülü verirken Coşkun'a "Çok iyi fotoğraf, tablo gibi çekmişsin başarıların daim olsun" dedi.

Törende, jürinin titiz çalışmasıyla belirlenen 3 farklı kategoride toplam 9 kişiye ödül aldı.

İHA Muhabiri İsmail Coşkun, "Geçtiğimiz yaz Caddebostan Sahil'de Marmara Denizi'nde müsilajla kaplı görüntüyü gördüm. Dron fotoğrafı olarak çektim. ve bugünde ödüle layık görüldüm. Ödülü de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde aldım" dedi.

(Mustafa Biçer - İHA)

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