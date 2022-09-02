Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden paylaştık. Buna karşılık diğer ittifak ve partiler aday telaffuz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden paylaştık. Buna karşılık diğer ittifak ve partiler aday telaffuz edemediler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden paylaştık. Buna karşılık diğer ittifak ve partiler aday telaffuz edemediler"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel