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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı.

Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından Cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geçti. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Genel

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Genel Haberler

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