Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Erdoğan, saldırıyı engelleyen güvenlik güçlerini tebrik ederken, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı) "Terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybettiğini söyledi
KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan 6 kişiden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Zamanında müdahaleliyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğer erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimize tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürecektir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 1 yaralımızın Hakk'a yürümüş olması nedeniyle Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.