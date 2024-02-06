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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Erdoğan, saldırıyı engelleyen güvenlik güçlerini tebrik ederken, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı) "Terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan bir kişi hayatını kaybettiğini söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan 6 kişiden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Zamanında müdahaleliyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğer erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimize tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürecektir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 1 yaralımızın Hakk'a yürümüş olması nedeniyle Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tören Saldırı Güvenlik Terör Ölüm İstanbul Genel Haberler

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