Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu karar, kullanıcıların Instagram'a erişimini kısıtlamış ve platforma giriş yapılamaz hale geldi. Erişime engellenen Instagram'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Instagram hesabından "Hayırlı Cumalar" başlıklı bir paylaşım yapıldı ancak, bu paylaşım kısa bir süre sonra kaldırıldı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne paylaştı? Instagram yasağı varken Erdoğan ne attı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE PAYLAŞTI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, sabah saatlerinde sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HESABINDA NE ATTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın erişim engeli getirdiği Instagram'da "Hayırlı Cumalar" mesajı paylaştı, daha sonra sildi.

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