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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5 Ekim Çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını sosyal medya üzerinden bildirmişti. 5 Ekim tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? Sorularını merak ediyor. Sizler için Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan açıklamanın konusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar açıklamanın konusu merak etmesinden dolayı internet üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? Sorularını araştırmaktadır. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden attığı Tweet'de şu sözlere yer verdi;

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." Şeklinde açıkladı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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