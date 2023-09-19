Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşması CANLI izle! (CANLI YAYIN) Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması canlı yayın!

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) düzenleniyor. Dünyanın takip ettiği zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşması canlı izle!

Erdoğan BM konuşması canlı izle! ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) düzenleniyor. Dünyanın takip ettiği zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşması canlı izle haberimizde...

ERDOĞAN BM KONUŞMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" BM Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değil. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşayan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

"DEPREMLERDE ÜLKEMİZE SAĞLANAN CÖMERT DESTEĞİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya kaldık. Ülkemize sağlanan cömert desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanını kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugünde ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, BM'NİN TEMASIYLA ÖRTÜŞTÜ"

Genel Kurul'un bu yıl temasının Türkiye'nin hedefleri ile örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu, BM'nin temasıyla örtüştü. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, güvenlik, refah üreten tüm insanlığın hayrına bir uluslararası sistemin tesisi çağrımız giderek yankı buluyor.

"BMGK ARTIK DÜNYA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir.

"BİR KEZ DAHA DİYORUZ Kİ DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi vermiş bir ülke lideri olarak Suriye ve Irak başta olmak üzere kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlığından bıktık usandık. Bu bölgelerdeki tehdit sadece DEAŞ değildir. Asıl tehdit, vekalet savaşlarının aracı olan kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir. Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.

TAHIL KORİDORU MESAJI

Küresel açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan coğrafyalara uzanan bu insani köprünün sürmesi için temaslarımız sürüyor. Çevredeki çatışma ve ihtilaflar karşısında dünya barışına mümkün olan en büyük katkıları sunmaktır.

"ULUSLARARASI TOPLUMU KKTC'NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.