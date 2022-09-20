Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşması CANLI izle! Erdoğan BM konuşması canlı yayın!

Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yoğun güvenlik önlemleriyle ABD'nin New York kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün liderlere hitap edecek. Erdoğan Birleşmiş Millet konuşması canlı izle linki merak ediliyor. İşte, RTE BM canlı yayın, Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşması canlı izle linki haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşması canlı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden gösterdiği fotoğraf en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Erdoğan BM konuşması canlı izle! Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yoğun güvenlik önlemleriyle ABD'nin New York kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün liderlere hitap edecek. Erdoğan Birleşmiş Millet konuşması canlı izle linki merak ediliyor. İşte, RTE BM canlı yayın, Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşması canlı izle linki haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşması canlı izle!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM KONUŞMASI CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasını canlı izlemek için haberimizin detaylarından canlı izleme videosuna ulaşabilirsiniz.

ABD'nin New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yerel saatle 09.00'da (TSİ 16.00) başladı. Dünya liderleri, BM zirvesinde "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası" teması altında Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş şekilde dünya düzenini kutuplaştıran Ukrayna savaşı, artan gıda fiyatlarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerindeki etkisi, küresel ekonomiyi sarsan enerji krizi ve Pakistan'daki sel felaketi gibi iklim değişikliğine ilişkin endişeler dahil küresel zorluklara çözümleri ele alacak. 26 Eylül'e kadar sürecek olan bu yılki Genel Kurul görüşmeleri Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 yıl sonra tamamen yüz yüze gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok konunun masaya yatırılacağı BM 77. Genel Kurulu'nda bugün yapacağı konuşma ile dünyaya seslenecek.