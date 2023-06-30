Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı videosu! 30 Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket maçında kimler vardı, maç kaç kaç bitti?

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la basketbol oynadıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı videosu! 30 Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket maçında kimler vardı, maç kaç kaç bitti? İşte detaylar...