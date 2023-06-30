Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı videosu! 30 Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket maçında kimler vardı, maç kaç kaç bitti?
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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la basketbol oynadıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı videosu! 30 Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket maçında kimler vardı, maç kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı basketbol maçı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşlar basketbol maçının videosunu izlemek için internette, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı videosu! 30 Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket maçında kimler vardı, maç kaç kaç bitti? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptığı anları paylaştı. Erdoğan'ın dinç görüntüsü dikkat çekti.
Kadroda yer alan isimler:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç kadrosunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Karede, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli güreşçi Hamza Yerlikaya da yer aldı.
Maç esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü dikkat çekti. Maç sırasında yaşanan eğlenceli diyalogla ise kameralara yansıdı. Erdoğan'ın Hidayet Türkoğlu'na, "Hadi Hido sayıya" diyerek seslenmesi ise yüzleri güldürdü.
Öte yandan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği de görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği takım maçı 50-22'lik skorla önde bitirdi.