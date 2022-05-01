Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Ağaoğlu'nu tebrik etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefon ile arayarak tebrik etti.

İhlas Haber Ajansı / Genel