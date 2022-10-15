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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın açıklaması CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasra Canlı yayını İZLE!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın açıklaması CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasra Canlı yayını İZLE!

Dün akşam Bartın'da saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 40 madenci hayatını kaybetmişti. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan konuşma insanlar tarafından merak ediliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın açıklaması CANLI İZLE araması yapılıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın açıklaması CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasra Canlı yayını İZLE!

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Bartın Amasra'da saat 18.00 sularında gerçekleşen faciaya dair gerçekleştirilecek olan açıklama birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve heyecanla bekleniyor. Erdoğan açıklamasında bir madencinin daha cansız bedenini ulaşıldığını belirterek, "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu, çok yönlü soruşturma başlatıldı" dedi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın açıklaması CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasra Canlı yayını İZLE!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN AÇIKLAMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciaya dair açıklamasını CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARTIN AÇIKLAMASI CANLI İZLE'ye tıklayarak izleyebilirsiniz.

CAN KAYBI 41 OLDU

Öğle saatlerinde programlarını iptal edip Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki incelemelerinin ardından konuşma yapıyor. Erdoğan açıklamasında bir madencinin daha cansız bedenini ulaşıldığını belirterek, "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu, çok yönlü soruşturma başlatıldı" dedi.
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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