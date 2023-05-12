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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte ettiİSTANBUL Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti

İSTANBUL Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Barbaros Hayreddin Paşa Recep Tayyip Erdoğan Cami Genel Haberler

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