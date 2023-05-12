Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte ettiİSTANBUL Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti
İSTANBUL Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami minberine kilit taşını monte etti.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel