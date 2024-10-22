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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili ne dedi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamasına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin ifadeleri hakkında ne düşündüğünü ve bu konudaki tavrını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin sözleri büyük yankı uyandırdı. Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Eğer tecridi kaldırılırsa, buyursun gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörist başı, silah bırakıldığını, terörün sona erdiğini ve örgütün lağvedildiğini burada ilan etsin.' dedi. Bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne dediği merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili ne dedi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin bu açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı el kişisel hesaplara kurban edilmesin. Türkiye'yi terörden arındırılmış, güvenli bir ülke yapmak için birlikte adımlar atalım" şeklinde konuşarak, terörsüz bir Türkiye inşa etme çağrısında bulundu.

Bu açıklamalar, siyaset gündeminde geniş yankı bulurken, Cumhur İttifakı'nın terörle mücadele konusundaki duruşunu ve kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili ne dedi?

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili ne dedi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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